卡拉干达州发现保存完好的中世纪儿童墓葬

考古队在对早已为人所知的伊赞德-6墓地进行勘探时，注意到一个此前未被记录的墓穴位置。经发掘确认，这座墓葬未被盗掘，基本保持了原始状态。

Фото: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды зерттеу университетінен

墓穴中发现了一具约9至12岁儿童的骨骸，随葬品包括箭簇、马具和皮袋。其中一件问号形金属耳环格外引人注目，研究人员认为，这类饰品是12至14世纪钦察部落所特有的装饰物。

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人类学家阿依库穆瑟·热依索娃公布了初步的人类学分析结果。骨骼研究显示，该儿童生前曾左肩骨折，但在去世前已有所愈合。

萨热阿尔卡考古博物馆馆长阿列克谢·库库什金表示，这类墓葬在考古实践中极为罕见。

—卡拉干达地区的中世纪遗址尚未得到系统研究，因此，此类发现具有重要的历史和科学价值。-他说。

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根据实验室放射性碳定年分析结果，该儿童的下葬时间大致介于12世纪至13世纪之间。

考古学家计划在未来继续开展相关发掘与研究工作。

—我们将通过光谱分析研究随葬物品的金属成分，之后所有出土文物将移交至州历史与地方志博物馆。-库库什金补充道。

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据此前报道，近日，南哈萨克斯坦师范大学考古中心与荷兰莱顿大学考古专家开展了联合考古发掘工作，对位于突厥斯坦州奥尔达巴斯县喀拉斯潘乡附近的托列拜托别-2号墓地进行了研究。

【编译：阿遥】