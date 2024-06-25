09:47, 25 六月 2024 | GMT +6
塔勒德古墓群新发现：铁制短剑揭示斯基泰文化
（哈萨克国际通讯社讯）自今年入夏以来，卡拉干达州谢特县塔勒德历史考古园区内热火朝天开展着考古发掘工作。来自卡拉干达州立大学的120多名大学生和考古专家齐聚一堂，共同探寻历史遗迹。
考古人员在拜喀斯喀墓群发掘了三座古墓，并发现了铁制阿基纳克（斯基泰式短剑）和仪式用器皿等珍贵文物。据悉，这些古墓的建造遵循特定规律，正是这些独特的建构方法使得铁制短剑能够保存数千年之久。
-铁器在土壤中保存通常比较困难，这把短剑的发现得益于当地特殊的环境条件。它属于斯基泰文化中的阿基纳克短剑类武器，年代可追溯至公元前3-2世纪，是塞种时代向匈奴-萨尔马特时代过渡时期的遗物。这把短剑的握柄设计舒适。-考古研究责任有限公司的叶尔兰·阿米罗夫表示。
通过对古墓的进一步研究，考古学家可以追溯古代的丧葬习俗。阿米罗夫介绍，这些发现反映了当时的社会阶层划分。他们发现了大小不同的库尔干墓地，推测库尔干的高度可能代表了墓主人的财富或社会地位。
此外，考古人员还发现了一个用于仪式目的的陶器皿。
考古学家们仍在继续研究阿克凯宗墓群连体古墓。这座古墓由一座主墓和两座附属小墓组成，两座附属墓葬向东延伸出两个弧形的石砌结构，并最终以小型石堆结尾。
几代考古学家一直在努力破解这些遗迹的建造之谜，包括建造者是谁、为何建造以及建造年代。
-我们认为，塔勒德古墓群属于匈奴-萨尔马特时期（公元前3世纪至公元3世纪），并与更古老的塞种时代库尔干古墓存在某种关联。我们在发掘过程中不断地证实这一假设。-阿米罗夫说道。
塔勒德古墓群的挖掘工作仍在继续进行。这片拥有丰富历史遗迹的草原地带还将向考古学家们揭示哪些秘密，让我们拭目以待。
【编译：阿遥】