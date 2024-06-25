塔勒德古墓群新发现：铁制短剑揭示斯基泰文化

考古人员在拜喀斯喀墓群发掘了三座古墓，并发现了铁制阿基纳克（斯基泰式短剑）和仪式用器皿等珍贵文物。据悉，这些古墓的建造遵循特定规律，正是这些独特的建构方法使得铁制短剑能够保存数千年之久。

-铁器在土壤中保存通常比较困难，这把短剑的发现得益于当地特殊的环境条件。它属于斯基泰文化中的阿基纳克短剑类武器，年代可追溯至公元前3-2世纪，是塞种时代向匈奴-萨尔马特时代过渡时期的遗物。这把短剑的握柄设计舒适。-考古研究责任有限公司的叶尔兰·阿米罗夫表示。

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通过对古墓的进一步研究，考古学家可以追溯古代的丧葬习俗。阿米罗夫介绍，这些发现反映了当时的社会阶层划分。他们发现了大小不同的库尔干墓地，推测库尔干的高度可能代表了墓主人的财富或社会地位。

此外，考古人员还发现了一个用于仪式目的的陶器皿。

考古学家们仍在继续研究阿克凯宗墓群连体古墓。这座古墓由一座主墓和两座附属小墓组成，两座附属墓葬向东延伸出两个弧形的石砌结构，并最终以小型石堆结尾。

几代考古学家一直在努力破解这些遗迹的建造之谜，包括建造者是谁、为何建造以及建造年代。

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-我们认为，塔勒德古墓群属于匈奴-萨尔马特时期（公元前3世纪至公元3世纪），并与更古老的塞种时代库尔干古墓存在某种关联。我们在发掘过程中不断地证实这一假设。-阿米罗夫说道。

塔勒德古墓群的挖掘工作仍在继续进行。这片拥有丰富历史遗迹的草原地带还将向考古学家们揭示哪些秘密，让我们拭目以待。

【编译：阿遥】