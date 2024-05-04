红毛猩猩首次被发现用药草处理开放性伤口

据英国《卫报》报道，5月2日发布在《科学报告》杂志上的一份报告显示，研究小组在追踪一只被命名为“拉库斯”的雄性苏门答腊猩猩时，发现它的面部有一道新伤，这可能是与另一只雄性猩猩争斗的结果。3天后，研究人员看到 拉库斯正在咀嚼一种藤本攀援植物的茎叶。报告写道，“在拉库斯开始采食藤本植物13分钟后，它开始咀嚼叶子，但没有吞咽，而是用手指将口中的植物汁液直接涂抹在面部伤口上。

研究人员还发现，拉库斯的伤口在5天内闭合，1个月后完全痊愈，几乎看不见旧伤。他们认为，拉库斯知道它在使用药物，因为红毛猩猩很少吃“黄蝉”这种植物，而且它用这种植物治疗了一段时间。

值得一提的是，“黄蝉”是一种抗炎和抗菌植物，当地人也用它来治疗疟疾和糖尿病。

科学家先前就知道猩猩会使用药物来替自己治疗，像最近非洲就有一只黑猩猩被观察到把昆虫涂抹在伤口上。然而，科学家从未见过野生动物像拉库斯这样，在伤口上敷用药草。

在苏门答腊亚齐南部的这片森林地区，约有150只被列为极危物种的猩猩生活在其中，这些红毛猩猩平时很少会吃藤黄连这种植物。科研人员认为，拉古斯疗伤不是无意识行为，是特意为之的动作。

这可能是拉库斯第一次使用这种疗法。它可能让伤口意外碰触“黄蝉”的叶子，因为它含有缓解疼痛的物质，所以可能让它立即减少疼痛感，进而再三地使用。

此外，它也有可能是从其他红毛猩猩那里学到这种疗法。研究人员将密切观察其他红毛猩猩，看看它们是否使用与它相同的疗法。

红毛猩猩是类人猿之一，与黑猩猩、倭黑猩猩和大猩猩同为人类近亲，它的DNA与人类相似度达约97%。