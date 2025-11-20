08:50, 20 11月 2025 | GMT +5
特朗普签署法案要求公开爱泼斯坦案相关文件
（哈萨克国际通讯社讯）美国总统唐纳德·特朗普在社交平台Truth Social上宣布，已签署一项法案，要求公开爱泼斯坦案相关文件。
特朗普在帖子中写道：
“2019年，在我的政府时期（不是民主党人！），司法部指控了杰弗里·爱泼斯坦。此人一生都是民主党人，他向民主党政客捐赠了数百万美元，并与比尔·克林顿（曾26次搭乘其飞机）、拉里·萨默斯（包括哈佛在内的多所机构顾问）、臭名昭著的政治活动家里德·霍夫曼、少数族裔领袖哈基姆·杰弗里斯（爱泼斯坦被指控后仍向其募捐）、民主党众议员斯泰西·普拉斯凯特，以及民主党其他众多政要保持密切联系。或许，民主党人与杰弗里·爱泼斯坦关系的真相不久将大白于天下，因为我最近签署了公开爱泼斯坦文件的法案！”
据消息人士透露，司法部遵照其指示，已向国会提交约五万页的文件。
哈通社此前报道，美国众议院以多数票通过一项法案，要求公开臭名昭著的金融家杰弗里·爱泼斯坦案的材料。
美国总统唐纳德·特朗普同时否认与已故亿万富翁杰弗里·爱泼斯坦的犯罪行为有任何关联。
【编译：木合塔尔·木拉提】