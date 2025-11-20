特朗普签署法案要求公开爱泼斯坦案相关文件

“2019年，在我的政府时期（不是民主党人！），司法部指控了杰弗里·爱泼斯坦。此人一生都是民主党人，他向民主党政客捐赠了数百万美元，并与比尔·克林顿（曾26次搭乘其飞机）、拉里·萨默斯（包括哈佛在内的多所机构顾问）、臭名昭著的政治活动家里德·霍夫曼、少数族裔领袖哈基姆·杰弗里斯（爱泼斯坦被指控后仍向其募捐）、民主党众议员斯泰西·普拉斯凯特，以及民主党其他众多政要保持密切联系。或许，民主党人与杰弗里·爱泼斯坦关系的真相不久将大白于天下，因为我最近签署了公开爱泼斯坦文件的法案！”