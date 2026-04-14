亨氏护照指数发布更新：哈萨克斯坦在中亚国家中保持领先地位

根据更新后的排名，哈萨克斯坦公民目前可免签或通过落地签、电子签等简化手续前往全球78个国家和地区，国际出行便利度进一步改善。

本次排名中，新加坡继续位居榜首，其公民可免签进入192个目的地。日本、韩国及阿联酋以187个免签目的地并列第二，瑞典以186个目的地位列第三。

该指数基于国际航空运输协会提供的数据编制，主要反映各国公民在国际间的通行自由度，是衡量全球流动性的重要参考指标之一。

在后苏联国家中，哈萨克斯坦排名低于俄罗斯联邦，后者位列第44位，可免签前往113个目的地。

在中亚地区，哈萨克斯坦继续保持领先地位。其他国家中，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦并列第73位，塔吉克斯坦位列第79位，土库曼斯坦排名第87位。

分析人士指出，一国护照的排名主要取决于其签证政策开放程度、双边及多边外交协议的签署情况，以及参与国际合作与一体化进程的深度。

据了解，亨利护照指数按月动态更新，被广泛视为评估各国公民全球通行能力的重要指标。

【编译：阿遥】