发展中间走廊：突厥国家组织成员国就海关数字化达成共识

国家收入委员会主席詹多斯•杜伊森比耶夫在致辞中指出，此次会议在突厥斯坦市举行，不仅具有实践意义，也有着深刻的象征意义。突厥斯坦作为突厥世界的精神中心，象征着兄弟民族间的团结与相互理解，而本次会议正是各方加强合作意愿的有力证明。

他强调，近年来突厥国家组织成员国之间的经贸合作持续增长，这得益于数字化解决方案的引入、程序简化和互信增强。他特别提到，在匈牙利举行的突厥国家组织非正式峰会上，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾提出战略任务——将中间走廊打造成连接东西方的可靠现代化桥梁。

杜伊森比耶夫指出，为实现上述目标，需要采取切实措施，包括：

落实信息交换的技术条件，发展授权经济运营商制度；

推进“单一窗口”系统和现代化的海关数字化管理工具。

根据会议成果，与会代表签署了多项文件，其中包括第11次会议议定书、关于适用《国际公路运输公约》（1975年）第11号附件的联合声明，以及在风险管理和海关实验室发展领域的合作备忘录。

与会代表最后强调，将继续深化合作与兄弟情谊，并一致认为，通过共同努力将有助于建设现代化、开放且具有创新性的突厥世界海关体系。

Фото: Мемлекеттік кірістер комитеті

【编译：达娜】