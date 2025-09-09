13:45, 09 9月 2025 | GMT +5
发展中间走廊：突厥国家组织成员国就海关数字化达成共识
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦财政部国家收入委员会消息，9月6日至8日，阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦海关部门负责人在突厥斯坦市举行第11次会议。来自匈牙利、格鲁吉亚和土库曼斯坦的代表以观察员身份参会。
国家收入委员会主席詹多斯•杜伊森比耶夫在致辞中指出，此次会议在突厥斯坦市举行，不仅具有实践意义，也有着深刻的象征意义。突厥斯坦作为突厥世界的精神中心，象征着兄弟民族间的团结与相互理解，而本次会议正是各方加强合作意愿的有力证明。
他强调，近年来突厥国家组织成员国之间的经贸合作持续增长，这得益于数字化解决方案的引入、程序简化和互信增强。他特别提到，在匈牙利举行的突厥国家组织非正式峰会上，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾提出战略任务——将中间走廊打造成连接东西方的可靠现代化桥梁。
杜伊森比耶夫指出，为实现上述目标，需要采取切实措施，包括：
-
落实信息交换的技术条件，发展授权经济运营商制度；
-
推进“单一窗口”系统和现代化的海关数字化管理工具。
根据会议成果，与会代表签署了多项文件，其中包括第11次会议议定书、关于适用《国际公路运输公约》（1975年）第11号附件的联合声明，以及在风险管理和海关实验室发展领域的合作备忘录。
与会代表最后强调，将继续深化合作与兄弟情谊，并一致认为，通过共同努力将有助于建设现代化、开放且具有创新性的突厥世界海关体系。
【编译：达娜】