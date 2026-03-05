分析人士：霍尔木兹海峡若长期受阻 油价或冲击100美元

数据显示，2024年日均约有2000万桶原油通过霍尔木兹海峡运输，这一规模约占全球液态碳氢化合物消费量的20%，同时也占全球海运原油贸易量的四分之一。伊斯马依罗夫预测，一旦该航道出现延误或中断，保险费率和租船成本将迅速上升，进而引发交易市场的明显波动，并推高布伦特原油价格。

—市场已经表现出对风险的高度敏感。高盛公司此前预计，布伦特原油价格在第二季度将升至每桶76美元。然而，如果霍尔木兹海峡的航运中断持续五周以上，油价极有可能飙升至100美元左右。换句话说，即便只是部分且持续时间较长的封锁，也可能引发严重的油价冲击，-伊斯马依罗夫表示。

他指出，中东产油国为石油运输寻找理想替代路线并不容易，现有通道难以完全替代霍尔木兹海峡在全球能源运输体系中的核心地位。

—尽管沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国拥有部分替代路径，但这些渠道的日转运能力仅约260万桶，与通过霍尔木兹海峡的日均2000万桶流量相比差距巨大。目前主要的绕行方案是沙特连接红海延布港的East-West管道，其设计运力约为每日500万桶（2019年曾短暂提升至700万桶）。阿联酋则拥有哈布尚—富查伊拉管道，可绕过霍尔木兹海峡直达阿曼湾，但运力仅约每日150万桶，-伊斯马依罗夫说。

他认为，问题的关键并不在于是否存在替代路线，而在于这些通道的实际运输能力。例如，沙特用于出口原油的延布港此前从未尝试过承担哪怕150万桶规模的实际外运任务。

—此外，红海及富查伊拉一带的安全形势也相对复杂。这意味着，替代方案或许能够在一定程度上缓解冲突带来的冲击，但目前世界上还没有任何一条路线能够迅速且有效地完全取代霍尔木兹海峡，-伊斯马依罗夫总结道。

【编译：阿遥】