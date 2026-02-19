哈萨克斯坦啤酒产品数字标识制度分阶段实施

据介绍，标识制度将分为多个阶段实施。第一阶段将对桶装啤酒和玻璃瓶装啤酒进行标识；自2027年起，铁罐装产品也将纳入标识范围。

目前，系统已规划实施商品“聚合管理”和“流通退出”机制。其中，涉及产品聚合管理的中期阶段原计划一年内完成，现已推迟至下一年度实施。企业需在指定服务平台完成注册，并在销售过程中通过收银系统扫描商品编码。编码一经扫描，系统将自动将商品登记为“已退出流通”。

此外，啤酒产品仍将通过“虚拟仓库”系统进行流转管理。根据现行规定，企业仍需开具随货单，包括啤酒在内的特定商品类别并未获得豁免。

梅克巴耶夫指出，产品的核销同样通过扫描方式完成。此前该机制已在标识烟草产品中应用。当收银台扫描商品编码后，系统会自动记录该商品为已退出流通状态。

此前曾报道，根据贸易和一体化部命令，自2026年2月1日起，哈萨克斯坦将分阶段启动啤酒酿造产品的数字标识制度。

【编译：达娜】