FIFA最新排名：哈萨克斯坦排名上升15位 进入前百名

哈通社阿斯塔纳7月14日电，据sports.kz网站消息，国际足联日前公布了国家队最新排名。哈萨克斯坦国家队积359个积分，排名上升15位，目前处于第97位。

总排名方面， 阿根廷、比利时、哥伦比亚、德国、智利、葡萄牙、法国、西班牙、巴西、意大利名列前10名。



最新公布的排名如下：



1（1）阿根廷 - 1585积分



2（2）比利时 - 1401



3（3）哥伦比亚 - 1331



4（4）德国 - 1319



5（5）智利- 1316



6（8）葡萄牙 - 1266



7（17）法国 - 1189



8（6）西班牙- 1165



9（7）巴西 - 1156



10（12）意大利 - 1155

30（19）乌克兰 - 801



38（29）俄罗斯 - 728



56（66）乌兹别克斯坦 - 569



72（78）白俄罗斯 - 507



97（112）哈萨克斯坦 - 359



118（137）格鲁吉亚 - 318



120（134）土库曼斯坦 - 312



137（138）阿塞拜疆 - 253。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）