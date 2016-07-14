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    17:27, 14 七月份 2016 | GMT +6

    FIFA最新排名：哈萨克斯坦排名上升15位 进入前百名

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    哈通社阿斯塔纳7月14日电，据sports.kz网站消息，国际足联日前公布了国家队最新排名。哈萨克斯坦国家队积359个积分，排名上升15位，目前处于第97位。

    总排名方面， 阿根廷、比利时、哥伦比亚、德国、智利、葡萄牙、法国、西班牙、巴西、意大利名列前10名。

    最新公布的排名如下：

    1（1）阿根廷 - 1585积分

    2（2）比利时 - 1401

    3（3）哥伦比亚 - 1331

    4（4）德国 - 1319

    5（5）智利- 1316

    6（8）葡萄牙 - 1266

    7（17）法国 - 1189

    8（6）西班牙- 1165

    9（7）巴西 - 1156

    10（12）意大利 - 1155

    30（19）乌克兰 - 801

    38（29）俄罗斯 - 728

    56（66）乌兹别克斯坦 - 569

    72（78）白俄罗斯 - 507

    97（112）哈萨克斯坦 - 359

    118（137）格鲁吉亚 - 318

    120（134）土库曼斯坦 - 312

    137（138）阿塞拜疆 - 253。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 足球 黄金储备
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