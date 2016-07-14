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FIFA最新排名：哈萨克斯坦排名上升15位 进入前百名
哈通社阿斯塔纳7月14日电，据sports.kz网站消息，国际足联日前公布了国家队最新排名。哈萨克斯坦国家队积359个积分，排名上升15位，目前处于第97位。
总排名方面， 阿根廷、比利时、哥伦比亚、德国、智利、葡萄牙、法国、西班牙、巴西、意大利名列前10名。
最新公布的排名如下：
1（1）阿根廷 - 1585积分
2（2）比利时 - 1401
3（3）哥伦比亚 - 1331
4（4）德国 - 1319
5（5）智利- 1316
6（8）葡萄牙 - 1266
7（17）法国 - 1189
8（6）西班牙- 1165
9（7）巴西 - 1156
10（12）意大利 - 1155
30（19）乌克兰 - 801
38（29）俄罗斯 - 728
56（66）乌兹别克斯坦 - 569
72（78）白俄罗斯 - 507
97（112）哈萨克斯坦 - 359
118（137）格鲁吉亚 - 318
120（134）土库曼斯坦 - 312
137（138）阿塞拜疆 - 253。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）