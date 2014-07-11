FIFA宣布处罚阿根廷 球员拒出席发布会被罚30万

哈通社阿斯塔纳7月11日电，据外媒报道，在本届世界杯半决赛中，阿根廷通过点球大战艰难战胜荷兰，时隔24年后再次挺进世界杯决赛。但就在所有人为阿根廷的出色成绩感到高兴的时候，却传来了一个负面新闻，国际足联对阿根廷进行了处罚，原因是他们在世界杯比赛前没有安排球员出席官方的新闻发布会。

按照国际足联的规定，在世界杯每场比赛之前，两队主帅都必须带至少一名球员共同出席赛前的官方新闻发布会。但阿根廷国家队却没有做到这一点，在此前对尼日利亚、瑞士、比利时、荷兰的比赛前，出席赛前新闻发布会的只有阿根廷主帅萨维利亚，但没有任何球员参加新闻发布会。

当地时间7月10日，国际足联在官方网站上宣布，阿根廷国家队此举违反了2014年巴西世界杯的媒体和营销规则，因此国际足联纪律委员会对阿根廷足协处以30万瑞士法郎(合约200万人民币)的罚款。国际足联强调，这条规则是为了"让媒体、球迷们有机会了解各国国家队的备战情况，同时也帮助各球队创造最好的备战环境。"

而这次受到国际足联的正式处罚后，不知道阿根廷在对德国的决赛之前，球员们是否还会拒绝出席赛前新闻发布会。当然，国际足联这次的罚款和本届世界杯的奖金相比就不值一提了，根据赛前公布的世界杯奖金分配方案，最终的冠军球队可以获得3500万美元的奖金，约合2574万欧元，而亚军也有2500万美元（约1838万欧元）。