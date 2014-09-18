FIFA最新排名：哈萨克斯坦排名上升4位

哈通社阿斯塔纳9月18日电，据sports.kz网站消息，国际足联近日公布了截止到2014年9月的国家队最新排名。哈萨克斯坦国家队积239个积分，排名上升4位，目前处于第127位。

总榜单方面，积分又增加了30分的新科世界杯冠军德国队连续第三个月坐拥头把交椅，阿根廷队排名第二，哥伦比亚队超越荷兰队重返本队历史最高排名的第三位。危地马拉队成为本月排名提升最为显著的球队，这支中美洲球队名次疾升77位后最新排名为57名；多哥队则是本月排名下滑最快的，他们暴跌38位后本月排名已经跌到第125位。国际足联下次公布排名的时间将是10月23日。 最新公布的排名如下：

1（1）德国 - 1765 积分 2（2）阿根廷 - 1631 3（4）哥伦比亚 - 1488 4（3）荷兰 - 1456 5（5）比利时 - 1444 6（7）巴西 - 1291 7（6）乌拉圭 - 1243 8（7）西班牙 - 1228 9（10）法国 - 1202 10（9）瑞士 - 1175 23（23）俄罗斯 - 875 24（22）乌克兰 - 855 52（36）亚美尼亚 - 556 58（51）乌兹别克斯坦 - 530 81（92）爱沙尼亚 - 403 89（88）白俄罗斯 - 363 95（73）阿塞拜疆 - 344 99（100）拉脱维亚 - 333 103（103）立陶宛 - 309 105（99）摩尔多瓦 - 302 110（95）格鲁吉亚 - 290 127（131）哈萨克斯坦 - 239 136（124）塔吉克斯坦 - 213 141（137）土库曼斯坦 - 197 151（144）吉尔吉斯斯坦 - 158 （编译：阜博 校对：吴然）