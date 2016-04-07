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    16:07, 07 四月 2016 | GMT +6

    FIFA最新排名：哈萨克斯坦排名上升9位

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    哈通社阿斯塔纳4月7日电，据sports.kz网站消息，国际足联日前公布了国家队最新排名。哈萨克斯坦国家队积300个积分，排名上升9位，目前处于第116位。

    总排名方面， 阿根廷、比利时、智利、哥伦比亚、德国、西班牙、巴西、葡萄牙、乌拉圭、英国名列前10名。

    最新公布的排名如下：

    1（2）阿根廷 - 1532积分
    2（1）比利时 - 1352
    3（5）智利 - 1348
    4（8）哥伦比亚 - 1337
    5（4）德国 - 1309
    6 （3）西班牙- 1277
    7（6）巴西 - 1251 
    8（7）葡萄牙 - 1184 
    9（11）乌拉圭-1158
    10（9）英国 - 1069
     
    22（27）乌克兰 - 845
    27（23）俄罗斯 - 821 
    66（74）乌兹别克斯坦 - 549
    77（64）白俄罗斯 - 465 
    93（88）爱沙尼亚 - 366
    100（105）吉尔吉斯斯坦 - 340
    108（98）拉脱维亚 - 323
    110（116）亚美尼亚 - 316 
    116（125）哈萨克斯坦 - 300
    123（122）格鲁吉亚 - 289
    128（113）土库曼斯坦 - 277
    134（112）阿塞拜疆 - 269
    139（128）立陶宛 - 254 
    156（156）摩尔多瓦 - 181
    164（150）塔吉克斯坦 - 149

    （编译：小穆）

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 足球 黄金储备
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