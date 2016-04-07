FIFA最新排名：哈萨克斯坦排名上升9位

哈通社阿斯塔纳4月7日电，据sports.kz网站消息，国际足联日前公布了国家队最新排名。哈萨克斯坦国家队积300个积分，排名上升9位，目前处于第116位。

总排名方面， 阿根廷、比利时、智利、哥伦比亚、德国、西班牙、巴西、葡萄牙、乌拉圭、英国名列前10名。



最新公布的排名如下：

1（2）阿根廷 - 1532积分

2（1）比利时 - 1352

3（5）智利 - 1348

4（8）哥伦比亚 - 1337

5（4）德国 - 1309

6 （3）西班牙- 1277

7（6）巴西 - 1251

8（7）葡萄牙 - 1184

9（11）乌拉圭-1158

10（9）英国 - 1069



22（27）乌克兰 - 845

27（23）俄罗斯 - 821

66（74）乌兹别克斯坦 - 549

77（64）白俄罗斯 - 465

93（88）爱沙尼亚 - 366

100（105）吉尔吉斯斯坦 - 340

108（98）拉脱维亚 - 323

110（116）亚美尼亚 - 316

116（125）哈萨克斯坦 - 300

123（122）格鲁吉亚 - 289

128（113）土库曼斯坦 - 277

134（112）阿塞拜疆 - 269

139（128）立陶宛 - 254

156（156）摩尔多瓦 - 181

164（150）塔吉克斯坦 - 149

（编译：小穆）