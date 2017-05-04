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    17:39, 04 五月 2017 | GMT +6

    哈萨克斯坦国家队FIFA排行上升一位

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    哈通社阿斯塔纳 - 据Sports.kz消息，FIFA公布了全球国家队每月更新的排名。

    相比上月的排名，在5月的最新排行中，哈萨克斯坦国家队的排名提升了一位，从105提升至104位。

    排行榜前三位并无变化，依然是巴西、阿根廷和德国。

    最新排行榜如下

    FIFA评级（2017年5月49日）：

    1（1）巴西 - 1672点

    2（2）阿根廷 - 1603

    3（3）德国 - 1464

    4（4）智利 - 1411


    5（5）哥伦比亚 - 1348

    6（6）法国 - 1294

    7（7）比利时 - 1281

    8（8）葡萄牙 - 1259

    9（9）瑞士 - 1212

    10（10）西班牙 - 1204

    37（37）乌克兰 - 761

    60（60）乌兹别克斯坦 - 586

    61（61）俄罗斯 - 561

    67（67）亚美尼亚 - 527

    78（78）白俄罗斯 - 428

    87（87）阿塞拜疆 - 386

    100（101）爱沙尼亚 - 331

    100（101）立陶宛 - 331

    104（105）哈萨克斯坦 - 325

    122（122）格鲁吉亚 - 274

    124（124）拉脱维亚 - 265

    128（128）吉尔吉斯 - 250

    138（138）塔吉克斯坦 - 205

    140（140）土库曼斯坦 - 193

    159（158）摩尔多瓦 - 142
     
    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    体育 足球 黄金储备
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