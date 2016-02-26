上海G20：周小川回应汇率和外储争议

哈通社阿斯塔纳2月26日电 综合外媒消息，中国人民银行行长周小川在周五（2月26日）开幕的二十国集团（G20）财政及央行行长会议上连续亮相。

除了参加G20各项正式议程外，当天他还特意在中国央行上海总部召开记者会。

周小川还在周四举办的国际金融协会（IIF）G20会议上致辞称，中国的货币政策仍有空间，中国央行将继续执行稳健的货币政策。

G20会议召开前夕，经济学家和各国财经官员指责中国政府没有就正在施行的金融财政政策进行充分沟通，并在暗地里通过货币贬值等方式注入市场流动性。

国际货币基金组织总裁拉加德以及美国财长雅各布等也在会前呼吁各国避免采用竞争性货币贬值策略，同时就结构性改革、刺激经济增长等紧要课题进行充分沟通。

按照国内生产总值（GDP）计算，G20国家的经济占全球经济的86%，全球人口的三分之二，以及全球贸易的75%。

此次会议正值中国和全球经济引发外界担忧之际。中国央行官员透露，在当天周小川召开记者会前，央行专门向到会的记者发放了一本中英文小册子，以书面形式回应16个"共性问题"，分别和G20以及宏观经济和货币政策相关。

此后两个小时的记者会上，周进一步对人民币汇率、外汇储备等焦点问题作出回应。

周小川指，中国近期出现的外汇储备规模变化和资本流动多数情况是正常的。中国能保持对外支付能力。

他承认资本流动出现一时的波动，但认为这种流动"会逐渐回归理性"。

周小川称，中国作为一个经济大国，更重要的还是考虑中国整个宏观经济的整体情况，不会是过度基于外部经济或者资本流动来制定宏观经济政策。因此中国将"继续实行稳健的货币政策"。

G20会议前夕，周小川反复强调人民币没有持续贬值的基础。

记者会上，他阐述到，中国历来反对竞争性贬值，反对用贬值赢得出口竞争力的这种方式。中国去年货物贸易的顺差接近6000亿美元，因此不会用参与竞争性贬值来增强中国的出口能力。

周小川承认，中国的金融监管体制在危机中表现出一些让人不满意的地方"尤其是去年金融市场的动荡，也会让我们反思，有了调整金融监管体制的压力"。

但他拒绝透露中国调整金融监管的进一步计划，表示"现在还不到能到给大家讲什么内容的时机，这还处于正在研究中"。