奈飞放弃提高报价　派拉蒙天舞收购华纳兄弟占先手

奈飞公司2025年12月5日宣布与华纳兄弟探索公司达成协议，以现金和换股方式收购后者的电视、电影制作室和流媒体业务，交易总价827亿美元。华纳兄弟探索公司未被收购部分将组成新公司拆分上市。派拉蒙天舞公司去年12月8日向华纳兄弟探索公司发起敌意收购要约，愿以每股30美元的价格以现金收购后者，收购总额或达1084亿美元。

虽然华纳兄弟探索公司董事会曾多次表态拒绝派拉蒙天舞公司的报价，继续支持奈飞方案，但是派拉蒙天舞公司日前将报价提高至每股31美元，使得收购总额预计升至1110亿美元。华纳兄弟探索公司董事会26日表示，派拉蒙天舞最新提出的方案构成“更优提案”。奈飞随后表示将退出竞争，因为提高报价将使“这笔交易在财务上不再具有吸引力”。

据悉，派拉蒙天舞将收购华纳兄弟探索公司的全部业务，包括其旗下的美国有线电视新闻网（CNN）和探索频道等电视网络。这将使CNN与派拉蒙天舞旗下的美国哥伦比亚广播公司在同一个集团内，并将重塑好莱坞格局。

美国媒体分析指出，这一收购后续还需获得华纳兄弟探索公司和监管机构的批准，派拉蒙天舞的收购交易或将面临美国司法部的反垄断审查。