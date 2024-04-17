托卡耶夫总统宣布取消高鼻羚羊种群数量调控计划

据悉，自2023年10月开始实施的高鼻羚羊种群数量调控计划于今年2月10日结束。原计划捕猎42万只高鼻羚羊，但实际只完成了12%。

去年5月，生态和自然资源部宣布，根据2023年春季航空普查结果，高鼻羚羊三个主要种群数量再次增加，增幅达到了59.7万只，相当于增长了45.3%。

去年9月，西哈州林业和野生动物保护委员会负责人努尔兰·拉赫姆扎诺夫曾表示，根据西哈州农业技术大学的生物学论证，该地区高鼻羚羊种群总数不应超过50-55万头。然而，实际情况显示，该地区高鼻羚羊总数已高达180万头。

去年10月，生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫表示，哈萨克斯坦采取措施控制高鼻羚数量，旨在保护生态平衡。

12月，世界自然保护联盟宣布，高鼻羚羊已从世界自然保护联盟濒危物种红色名录"濒危"类别迁移至"近危"类别。这一变化源于哈萨克斯坦高鼻羚羊数量的显著增加，从"高濒危"迈向了"低濒危"。

政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫此前表示，政府正在研究其他调控高鼻羚羊种群数量的方法。

【编译：阿遥】