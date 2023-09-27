西哈州两家企业获准销售高鼻羚羊肉

据林业和野生动物保护委员会西哈州分设机构负责人努尔兰·拉赫姆扎诺夫介绍，詹纳卡拉县伊兹巴萨尔有限责任公司和阿克扎伊克县西部尼克有限责任公司已获得向公众销售高鼻羚羊肉的许可。

努尔兰·拉赫姆扎诺夫表示，根据西哈州农业技术大学生物学论证，该地区高鼻羚羊种群总数不应超过50-55万头。然而，实际上，目前该地区的高鼻羚羊总数已高达180万头。

拉赫姆扎诺夫指出，由于高鼻羚羊种群数量过于庞大，它们不仅对草地、牧场和粮田造成破坏，还可能对防疫工作产生负面影响。因此，相关部门正在采取综合措施来加以控制高鼻羚羊总数。哈萨克斯坦生态和自然资源部于9月19日发布了一项命令，将高鼻羚羊列入了种群数量控制动物名单。

-目前，“Охотзоопром”正与当地的猎人签订合同。高鼻羚羊的数量控制将仅通过网猎进行，即使用狩网捕捉，而不是射杀。我们计划在十月上旬开始这项工作。-他说。

据悉，今年西哈州近千家农户受到了高鼻羚羊的破坏。这一措施旨在帮助实现生态保护和农户利益的平衡。

【编译：阿遥】