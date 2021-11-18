央行：今年哈国GDP增幅为3.5%

哈通社/努尔苏丹/11月18日 – 哈萨克斯坦2021年GDP增幅为3.5%。

哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫18日就《2022~2024年共和国预算案》进行介绍时表示，若今年国际油价能够保持在70美元/桶的平均价位，则哈萨克斯坦的经济增幅将为3.5%。

央行行长指出，托卡耶夫总统旨在开展的反危机举措，令哈萨克斯坦的国民经济在短时间内迅速的恢复到了新冠大流行前的水平。基于当前全球和哈萨克斯坦自身经济复苏的积极态势，制订了相应的社会经济发展预测以作为2022~2024年的共和国预算的参考基准。

多萨耶夫称，乐观估计下，2021年哈萨克斯坦的GDP增幅将在3.7%~4.0%左右。

多萨耶夫表示，全球经济的迅速复苏得益于持续的财政刺激计划和宽松的货币条件。不过随着消费需求回升，全球通胀压力显著增加。

据多萨耶夫介绍，各国通胀水平都在刷新历史高位，美国已经达到了30年来的最高数据6.2%，欧盟也有4.1%，俄罗斯更是达到了5年来的最高通胀数字——8.1%。面对高通胀压力，欧盟均开始减少刺激措施。例如美联储宣布将从11月开始逐月减少150亿美元资产购买规模，而俄罗斯也开始调整其基准利率至7.5%。

央行行长指出，由于俄罗斯在哈国进口产品中占有份额较高，因此相关调整举措有可能将会对哈国的市场价格形成一定的外部压力。

【编译：木合塔尔·木拉提】