经济部预测未来五年哈国GDP年增长率为5.8%

哈通社/阿斯塔纳/8月29日--哈萨克斯坦政府例行工作会议于29日上午在总理府召开。

会议期间，国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫介绍了哈萨克斯坦2024-2028年社会经济发展预测。

据其介绍，共和国的发展预测是根据国际金融组织对世界经济增长和国外市场形势的预测而制定的。

经济部长表示，预测考虑到了三种情景：基准率情景、乐观和悲观情景。

基准情景下，预计国际油价平均价格在80美元/桶水平。

据预测，未来5年的国内生产总值（GDP）年均增长5.8%。

预计2024年的通胀率为6-8%，2025年为5.5-7.5%，2026-2028年将降至5%。

2024年实际GDP增速预计为5.3%，2028年将增至6%。

名义国内生产总值 (Nominal GDP)，预计在2028年从2024年的135万亿坚戈增加到218.5万亿坚戈。

预计所有的基本经济部门都会出现增长。 例如，工业领域的年均增长率为4%，其中加工业为4.9%，采矿业为3.1%。

根据预测，农业领域总产值年均增长4.5%。

建筑业预计平均增长 8.8%，贸易增长 7.4%。

出口将在2028年预计从2024年的831亿美元增至948亿美元，进口将从60.7亿美元增至656亿美元。

【编译：阿依波塔】