专家称应大幅增加农业在哈国GDP中的比重

哈通社/努尔苏丹/1月8日 -- 哈萨克斯坦农业领域专家指出，农业在哈国内生产总值所占份额必须至少超过20%





在总结2020年的成果时，哈萨克斯坦阿塔梅肯国家企业家协会农工联合部常务董事叶尔波勒·叶森涅夫认为新冠肺炎疫情是一个关键事件。

叶尔波勒·叶森涅夫认为，疫情暴露了包括农产工业联合体在内的所有经济部门的问题。实践表明，今年以来，一些子行业（如娱乐业、服务业）下降了近40%。与此同时，农工产业联合体表现出良好的稳定性，不仅保持了产量，而且增加了产量。

他强调，新冠疫情再次确认了哈萨克斯坦应对农业部门的优先重视。它在哈国的潜力是独一无二的，在任何情况下都能保持活力并向前发展。

叶尔波勒·叶森涅夫表示，现在农业在GDP中所占的比重只有5%，这只是很小的一个份额，农业在哈萨克斯坦国内生产总值所占份额必须至少超过20%，并进一步增长。

就业也与农业部门的工作直接相关，只有这样才有助于保持稳定，这一原则页适用于农作物生产、畜牧业和加工业。

此外，叶尔波勒·叶森涅夫表示，农业部门的负责人与所有市场参与者的距离是相等的，这对整个行业来说是一个巨大的成就。

叶尔波勒·叶森涅夫指出，作为最大的商业协会，我们的工作变得更容易了。因为现在没有狭隘的利益。部长为所有部门创造平等的条件，支持是横向的。当然，一些失衡问题是过去遗留下来的，它们被纳入了当前的计划。但是，我们必须赞扬哈萨克斯坦农业部目前的工作小组，该小组正在努力尽量减少这些影响。人们更加强调效率、权宜之计和降低成本。

我将在即将到来的一年中指出这两点是积极的，它们将带给我们未来发展的动力。



