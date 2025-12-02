“个人安全”课程获师生高度认可：95%学生给予正面评价

为评估课程效果，教育部在全国范围内组织监测，46万名教师和超过31.8万名学生参与反馈。结果显示课程广受好评：92%的教师认为校园整体氛围得到改善，96%的教师观察到学生自我保护意识和自信心明显增强；95.5%的学生对课程表示满意，90%的学生认为所学内容对日常生活切实有用。

“个人安全”课程每周在班会时间安排10分钟，内容根据不同年龄段儿童认知特点量身设计。

在幼儿园，孩子们重点学习紧急求救电话、安全基本规则、如何防范陌生人，以及在游乐场和公共场所的安全行为。

中小学阶段则突出日常生活与数字环境安全，包括个人信息保护、识别和应对网络霸凌、辨别网络交往风险、防范虚假信息、遇到可疑物品的正确反应，以及在自然环境、水域和冰面活动时的安全规范。

职业院校则更侧重青少年常见的社交与数字风险，内容涵盖维护自身权益、防范诈骗、远离非法网络赚钱陷阱、公共交通安全、突发事件预防以及情绪管理等。

教育部儿童权益保护委员会主席纳斯姆詹·沃斯潘诺娃表示：

“今天的孩子同时生活在现实世界和数字世界，掌握自我保护技能至关重要。10分钟的短课形式并非随意设计，而是因为‘少量多次’最容易被孩子记住。我们希望每一名孩子都能更有自信、在任何情况下都能保护好自己。”

课程采用的教学包包含130个专题，主要内容每年重复三次，确保学生系统、持续地掌握个人安全技能。

【编译：木合塔尔·木拉提】