首个“世界马日”落户蒙古国 56国万名骑手将共赴草原盛会

根据相关安排，蒙古国将作为2026年“世界马日”系列活动的主办国，首次在本土迎接来自全球56个国家的约1万名骑手。

目前，活动组委会正围绕马文化主题制定详细方案。初步规划的活动内容涵盖五个主要方向，包括休闲娱乐项目、马术疗法展示、马匹护理与健康管理、骑行文化推广，以及来自蒙古国21个省份的传统文化遗产集中展示。

这并非蒙古国首次承办大规模马术活动。早在2013年，蒙古国曾为冲击吉尼斯世界纪录，组织过一场由3000匹赛马参赛的赛事，并举行了规模达1万人的大型骑马游行。活动中，所有骑手均身着民族服饰，使用传统马具，场面蔚为壮观。

联合国粮农组织数据显示，截至2023年，全球登记在册的马匹数量约为6080万匹。

据了解，世界马日由联合国大会表决设立，定于每年7月11日举行，旨在提升公众对马及马业在经济和社会发展中重要作用的认知，同时鼓励各国采取实际行动，支持马产业发展并保护马文化遗产。

人类与马的关系历史悠久，可追溯至距今约6500万年的始祖马阶段。哈萨克斯坦博泰村遗址出土的约5000年前马骨，印证了人类早期驯养马匹的历史。考古发现显示，双轮马车最早出现于公元前22世纪的辛塔什塔—彼得罗夫卡文化遗址。

【编译：阿遥】