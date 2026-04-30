哈萨克斯坦首个火葬设施启用 将于下周正式运营

该设施目前由阿拉木图市病理解剖所负责运营。启用仪式上，相关负责人对火葬场内部结构及各功能区设置作了详细介绍。

据该病理解剖所负所长阿尔达克·阿里舍夫介绍，遗体将通过专用通道运抵设施内部，随后由医疗推车送至冷藏区存放。

—这里设有12个冷藏柜，每个柜位可容纳4具遗体，总计可提供48个存放位。根据亲属意愿，遗体可存放一周至一个月不等。低温环境可有效延缓遗体变化，-阿里舍夫表示。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

在预定火化时间前，遗体将被转运至准备间进行卫生处理，包括清洁、更衣以及必要情况下的整容等程序。阿里舍夫特别指出，如遗体内存在金属植入物，须提前通过手术取出。他解释称，金属进入熔炉后可能引发设备安全风险。

—准备工作完成后，遗体将被安置于灵柩中送往告别厅。亲属可在此举行告别仪式，并根据需要进行宗教或传统悼念活动。随后，遗体将被送往火化间进行火化。亲属还可在专用观察室内观看整个火化过程，-他补充道。

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火化区配备了两台从捷克进口的熔炉，工作温度保持在800至1000摄氏度。正式火化前，设备需提前约35小时进行预热。火化结束后，骨灰将被装入专用骨灰瓮中。

—我们将与每位委托人单独签订合同。火化完成后，亲属可选择将骨灰带回安葬，也可以暂存于设施内。根据现行法律规定，骨灰不得随意撒放，只允许保存或安葬。目前火化服务统一收费为24万坚戈，-阿里舍夫说道。

此外，他还强调，该设施严禁处理除人类遗体之外的任何动物尸体或固体废弃物。目前原则上仅接收生前明确表达过火化意愿的逝者，但相关法律认定标准仍有待进一步完善。

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据悉，该火葬场将在5月1日至3日假期结束后，于下周一正式对外开放运营。

【编译：阿遥】