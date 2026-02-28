哈萨克斯坦暂停飞越六个中东国家领空 多趟航班调整或取消

民航委员会公告指出，鉴于当前中东地区局势以及民航安全面临的高度风险，哈萨克斯坦航空管理部门决定，在另行通知前，全面停止在上述六国领空上空、境内及其邻近区域的飞行活动。

该指令适用于哈萨克斯坦航空器运营商执行的所有定期和不定期客运、货运及技术航班。

受此影响，2月28日Air Astana和FlyArystan航班计划作出如下调整：

KC263（阿拉木图—麦地那）、KC897（阿拉木图—迪拜）、KC653（阿拉木图—多哈）、KC205和KC207（阿斯塔纳—迪拜）航班已返航至起飞机场；

KC899（阿拉木图—迪拜）航班改降印度德里；

FS7617（阿克套—迪拜）航班备降至其他机场。

当日其他所有飞往中东方向的航班均已取消。

SCAT Airlines在2月28日和3月1日的航班计划中未安排中东方向航班。

民航委员会表示，多家外国航空公司，包括Qatar Airways、Air Arabia、Air Arabia Abu Dhabi、Flydubai、Jazeera Airways、Air Cairo以及Red Sea Airlines正与旅游运营商共同制定应对方案。

此外，伊朗航空公司的航班安排亦出现调整。Qeshm Air2月28日部分中东方向航班将延误，Pars Air则在2月28日至3月3日期间暂停航班运营。

为向旅客提供支持，“哈萨克斯坦航空管理局”股份公司已开通24小时呼叫中心（+7 7172 79 82 15）。

有关方面建议旅客提前通过各航空公司官方网站查询航班最新状态，并可通过相关客服电话获取信息。

此前，哈萨克斯坦外交部已公布中东局势相关的紧急联络电话。同时，外交部门确认，目前在伊朗的哈萨克斯坦公民暂无人员伤亡。

【编译：木合塔尔·木拉提】