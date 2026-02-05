中文
    20:21, 05 二月 2026

    七个孩子的幸福家庭：奇姆肯特三胞胎平安回归在望

    哈萨克国际通讯社讯）奇姆肯特市第二医院产科病房近日传来喜讯，三胞胎在这里顺利降生，母子平安。

    七个孩子的幸福家庭：奇姆肯特三胞胎平安回归在望
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    据奇姆肯特市卫生局通报，今年31岁的古丽巴黑拉·乌铁米斯克兹在怀孕第31周时，在医护人员的全力守护和专业协助下顺利完成分娩，迎来了三个新生命。

    由于属于早产，三名婴儿在出生后的前三天一直留在新生儿重症监护及加强治疗病房，接受医生和护理团队全天候、精细化的观察与照护。

    这三名孩子中，女孩取名为阿依姆，两名男孩分别取名为努尔阿斯勒和别克阿斯勒。

    据悉，医疗团队为婴儿提供了必要的呼吸支持，并对各项生命体征进行24小时不间断监测。在整体状况逐步稳定后，孩子们被转入新生儿病理科，继续接受系统治疗和专业护理。

    这三胞胎出生于1月6日，目前体重均已稳步增长至2300克，各项指标持续向好。

    七个孩子的幸福家庭：奇姆肯特三胞胎平安回归在望
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    医生指出，三名婴儿目前发育状况稳定，生命体征平稳。母亲的身体恢复情况同样良好。得益于及时、规范且专业的医疗救治，孩子们已顺利度过早期适应阶段。

    值得一提的是，家中已有四位哥哥姐姐正满怀期待，等待着三胞胎平安回家。目前，这位迎来第七个孩子的母亲正处于产后休养阶段，而父亲则在建筑行业工作。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 社会 人口 医疗卫生 奇姆肯特
