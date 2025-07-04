哈萨克斯坦乌勒套州新建防护口罩工厂 年产量可达500万只

该项目由“Ulytau Industrial Company”有限责任公司投资建设。乌勒套州州长达斯坦·热斯佩科夫出席了工厂开幕仪式，并强调此类项目对实现地区经济多元化发展具有重要意义。他表示，州政府始终将吸引投资和支持企业发展作为重点工作，未来将继续致力于为投资者营造良好营商环境，减少行政障碍，提升地区经济潜力。

据悉，2025年乌勒套州计划实施总额为1380亿坚戈的17个投资项目，至2028年前还规划了总额达9170亿坚戈的22个项目组成的投资项目池，预计将创造超过2000个就业岗位。

投资方代表卡勒穆拉特·马季舍夫表示，目前工厂已开始向本州市场供货，计划于秋季扩大产能并进入全国市场，届时产品种类和员工数量都将进一步增加。

值得一提的是，为推进经济多元化，乌勒套州2024年共实施了9个投资项目，总金额达340亿坚戈，创造了200多个新工作岗位。此外，去年全州固定资产投资总额为2265亿坚戈，其中89%为私人投资。

Фото: Ұлытау облысының әкімдігі

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【编译：达娜】