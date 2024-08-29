哈萨克斯坦工会联合会呼吁公民积极参与核电站建设全民公投

-我们是全国最大的工会联合会，拥有200多万会员，作为劳动者，我们深知生产运营、经济发展以及廉价能源的重要性。今年秋天，我们将面临一个重要选择——核电站建设全民公投。我们呼吁全体国民支持这一倡议。-声明中提到。

声明强调，首先，国内企业亟需稳定且廉价的电力供应，只有这样才能推动工业发展，为公民提供体面的就业机会。缺乏充足的能源供应，将直接影响企业的效率、盈利能力以及员工福利。

其次，工会联合会倡导减少对大气的污染，表示这与工人的健康息息相关。根据国际劳工组织的数据，每年全球约有100万人因工作场所空气污染而死亡。建设几乎物排放、无污染的新一代核电站，是迈向环保、高科技企业的第一步。

此外，核电站建设将创造数以千计的高薪、稳定的就业机会。核电站不仅是一项长期的建设工程，更重要的是，随着电价的降低，将推动更多企业的诞生。

声明还指出，核电站的建设将吸引高素质人才、先进技术和发展机遇。哈萨克斯坦作为全球最大的铀生产国，拥有丰富的资源和人才储备，建设核电站将有助于完成整个生产周期的闭合，提升国家的能源自给能力。工会联合会对该项目的潜力和可靠性充满信心。

声明最后呼吁全体劳动者支持哈萨克斯坦核电站建设倡议，强调现代技术能够确保核电站的安全性，从而推动国家电力、工业和农业生产的持续增长，保障能源独立。

此前有报道称，哈萨克斯坦政府已经通过了关于举行核电站建设全民公投的决议草案。

【编译：阿遥】