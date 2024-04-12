哈工会联合会主席：我国性别平权任重道远

4月12日，主题为《职场女性：寻求新解决方案的时刻》的首届哈萨克斯坦共和国职业女性论坛在首都阿斯塔纳举行。

此次论坛由哈萨克斯坦共和国工会联合会与国际劳工组织联合举办。来自全国23个领域55种不同工种的职业女性代表，超过60位演讲人，工会领导人、直属总统的哈萨克斯坦共和国全国妇女事务和家庭人口政策委员会成员、国际劳工组织和国际工会联合会的专家、国家伙伴工会组织的领导人、议会议员以及其他社会活动人士等出席论坛。

哈萨克斯坦工会联合会主席萨特巴勒德·达乌列特阿林在论坛上发言时指出，在性别平权方面，虽然国家已经制订和采取了一系列措施来推动这一领域的工作，但仍有必要通过继续制订、设立有效的机制，来执行性别政策。

- 这是因为，在社会上，妨碍女性施展自身全面潜力的阻碍依然存在。最明显的例子，就是在职场上人为的对行业进行“属于男性”和“属于女性”的划分。- 萨特巴勒德·达乌列特阿林说。

工会联合会主席进一步指出，如今在哈萨克斯坦，教育、医疗和社会服务行业的从业人员超过70%是女性。而这些工作人员的收入相对于实体经济领域的其他行业，明显偏低。

萨特巴勒德·达乌列特阿林认为，虽然在法律层面上明确了男女平等的原则，并且哈萨克斯坦女性在社会各领域的活跃程度非常之高，但男女收入之间仍然存在着不平衡。

- 统计显示，我国女性在每个工作日平均要消耗2个小时、在休息日平均要消耗4.5个小时用于处理家务。这一数据是我国男性的2~4倍。保障女性的工作权利，以及为她们公平合理的支付薪酬，这是需要国家在制订和推行社会经济政策中需要高度关注的中心问题。- 萨特巴勒德·达乌列特阿林说。

工会联合会主席表示，哈萨克斯坦必须继续完善社会保障制度，强化对职业女性、有家庭负担的人士的社会支持，确保女性无论在家庭还是职场环境中，都不会遭受任何形式的歧视。

萨特巴勒德·达乌列特阿林强调指出，首届哈萨克斯坦共和国职业女性论坛的目的，就在于扩大哈萨克斯坦妇女的经济机会、在现代化结构背景下提高女性的社会地位，并为性别平权做出贡献。

值得一提的是，在此次论坛期间，哈萨克斯坦共和国工会联合会公布了题为《哈萨克斯坦共和国妇女劳动权利》的社会学研究成果。这项由2000多名职业女性参与的研究工作，包括了涵盖当今女性社会问题及其权益保护水平的一系列考察结论。

论坛期间，与会代表们还就就生产设施中劳动妇女的权利保护、集体协议中的社会保障、以及医疗保健、休息组织、教育和有效就业等问题进行讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】