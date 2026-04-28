居民收入排行公布 阿斯塔纳位居全国首位

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家统计局数据，2025年哈萨克斯坦居民人均年现金收入为145万坚戈，其中阿斯塔纳以205万坚戈位居全国首位。

统计显示，居民收入主要来源于工资收入，全年人均达到96.95万坚戈；养老金及各类社会补助等社会支付为26.14万坚戈。

同期，全国居民人均年支出为130万坚戈，其中约120万坚戈用于商品和服务消费，8.42万坚戈用于偿还贷款和债务，2.52万坚戈用于赡养费及其他经济援助。

在消费结构中，食品支出占比最高，人均年支出67.21万坚戈；非食品商品支出为26.91万坚戈；有偿服务支出为24.01万坚戈。食品消费中，肉类及肉制品、面包制品、乳制品以及水果蔬菜支出居前。

教育方面，全国居民人均年支出2.5万坚戈，涵盖学前教育及高等教育；医疗卫生支出为3.62万坚戈，其中较大部分用于药品及牙科服务。

从地区看，除阿斯塔纳外，卡拉干达州以203万坚戈位列第二；突厥斯坦州最低，为92.28万坚戈。

城乡差距方面，城市居民年均支出为140万坚戈，高于农村居民的103万坚戈。统计指出，城市居民服务消费占比更高，而农村居民在家庭自产食品方面支出占比更大。

【编译：达娜】