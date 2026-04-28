哈萨克斯坦工伤事故5年下降8.3%

官方数据显示，目前哈萨克斯坦每年仍发生1000多起生产事故，其中约200起为死亡事故，劳动安全形势仍需持续改善。

从行业分布看，采矿冶金行业事故占比最高，约占全国总量的17%至18%；建筑业约占10%至12%。

目前全国约有50万人在有害或危险劳动环境中工作，超过10万人从事高强度体力劳动。近年来，每年约有65万至70万人因从事有害或危险岗位获得补偿。

为降低事故风险，已有3000多家企业引入劳动安全与职业健康标准，超过600家企业加入Vision Zero计划，300多家企业实施施工承包单位垂直监管模式。

自2024年1月1日起，哈萨克斯坦还推出特殊社会补助制度，符合条件的高危岗位劳动者可提前退出有害工作岗位并领取专项补贴。

官方同时表示，围绕《2030年前安全劳动构想》，政府已上线企业数字地图和劳动风险数字地图，并计划引入基于人工智能的事故预警工具，通过分析行业数据、劳动条件及事故成因，提前识别高风险因素，实现由事后应对向主动预防转变。

【编译：达娜】