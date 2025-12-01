12:55, 01 12月 2025 | GMT +5
江布尔州公布十大重点投资项目 总投资额达3.8万亿坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）江布尔州州长叶尔波勒·卡拉舒克耶夫在阿斯塔纳举行的记者会上透露，该州正在推进的一批重大投资项目全部建成后，将为地区经济带来3.8万亿坚戈投资。
他重点介绍了以下十个旗舰项目：
- 年加工300万吨玉米的深度加工项目，投资8000亿坚戈，可创造1500个就业岗位；
- 年产300万吨特种带钢、线材等金属制品的冶金厂，投资6740亿坚戈，可创造2500个就业岗位；
- 年产80万吨硫酸的一期工程将于年底投产，2026年将建成年产100万吨复合肥厂，项目总投资5360亿坚戈，可创造800个就业岗位；
- 年加工100万吨甜菜、产糖13万吨并副产7.2万吨甜菜粕和5.4万吨糖蜜的糖厂，投资1080亿坚戈，可创造350个就业岗位；
- 年产100万吨煅烧纯碱项目，投资2000亿坚戈，可创造300个就业岗位；
- 年处理50万吨含金矿石的采选冶综合体，投资470亿坚戈，可创造400个就业岗位；
- 年产2.5万吨氰化钠项目，投资680亿坚戈，可创造100个就业岗位；
- 年产3万吨过氧化氢项目，投资300亿坚戈，可创造100个就业岗位；
- 装机容量1吉瓦并配备储能系统的风力发电站，投资6200亿坚戈，可创造200个就业岗位；
- 装机容量1吉瓦、储能规模300兆瓦的风力发电站，投资7280亿坚戈，可创造100个就业岗位。
【编译：木合塔尔·木拉提】