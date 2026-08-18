哈萨克斯坦农工综合体融资三年增长逾七倍

在此期间，相关工作特别注重提高农业生产者在生产周期初期获取金融资源的便利度。

这使广大农户能够提前规划田间作业，并及时购置种子、化肥、植物保护剂、燃油和农业机械等必需生产资料，从而确保各项农业生产活动能够在最佳农业技术期限内顺利开展，并按时完成必要的技术作业。

如今，严格执行农业技术规范正逐渐成为提高该行业生产力的重要增产潜力之一。

过去两年，矿物肥料使用量增加了3倍，达到180万吨。今年，这一指标计划进一步提高至230万吨。

目前，200万吨化肥的供应合同已全部签署，其中190万吨、即年度计划的83%已发运至农业生产者手中。

与此同时，提高种子储备质量的相关工作也在稳步推进。优质良种（精英种）的使用比例已从2023年的7.1%提高至目前的11.6%。

在加大生产资源保障力度的同时，该行业的技术装备更新步伐也在进一步加快。

在优惠融资租赁计划框架下，融资规模扩大了10倍，2026年已达到3500亿坚戈。

今年年初以来，该计划已为6790份申请提供总额达2563亿坚戈的融资支持，并支持购置7718台农业机械。

总体而言，去年农业生产者采购了约2.5万台现代化农业机械，机械拖拉机车队更新率也从2024年的6%提高至2025年的6.5%。今年，这一指标计划进一步提高至8%。

对主要粮食种植区进行的分析表明，农业经营主体的技术装备水平与最终作物产量之间存在稳定的正相关关系。农业技术执行得越规范、生产资料保障越充分，整体生产效率就越高。

有鉴于此，农工综合体未来的发展将继续聚焦于提高每公顷土地的产量、促进资源合理高效利用，并在全国范围内系统推广应用现代化先进技术。

据了解，哈萨克斯坦全国主要农业产区已于2026年8月15日全面启动秋收工作。