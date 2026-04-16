哈轻工业市场规模达36亿美元 本土制造商占有率升至8.1%

根据安达阔夫提供的数据，在轻工业产值结构中，纺织业占据主导地位，产值为1590亿坚戈；成衣制造业产值约为840亿坚戈；皮革及其相关制品产值接近170亿坚戈。

此外，该行业固定资产投资总额在去年达到了400亿坚戈。

—目前，轻工业在哈萨克斯坦国内生产总值中的占比为0.1%。在工业总产值中占比为0.4%，而在制造业中的占比则为0.8%。2025年，我国轻工业市场规模达到36亿美元，其中本土制造商的市场占有率为8.1%，其余份额由进口产品占据，-安达阔夫指出。

他进一步补充称，2024年本土产品市场占有率为5.1%，这表明国产产品的市场份额正在稳步增长。

—总体而言，轻工业由三大核心领域组成。其中，纺织生产占比为61%，成衣制造占比为32%，皮革及其相关制品占比为7%，-安达阔夫说道。

据此前报道，哈萨克斯坦计划于今年在轻工业领域实施8个大型投资项目。

【编译：阿遥】