哈萨克斯坦加工制造业持续增长 未来三年将推进汽车零部件本地化

叶尔赛因·纳加斯帕耶夫表示，近年来加工制造业持续保持较高增长势头。自2024年起，该领域在国内生产总值中的占比已超过采矿业，产业结构出现重要转变。

增长主要得益于冶金、机械制造、化工、建材生产、橡胶与塑料制品以及轻工业等行业的扩张。同时，国家已通过立法确立原材料在国内优先加工的机制，推动本土制造商与原材料供应商之间的合作。

例如，国内电池生产企业通过优惠条件采购本土铅原料，实现原材料就地转化，产品不仅满足国内需求，还出口海外。电气设备制造企业广泛采用国内有色金属及电解金属资源，推动产业链上下游协同发展。轧制金属产品被用于家电制造和车辆制造领域，金属加工企业与电缆生产企业之间也建立了原材料供应合作机制。

在有利投资环境的带动下，电气机械制造业保持较快增长，多家家电制造企业产量明显提升。2024年，部分企业已启动国际品牌家电的本地化生产，进一步提升了国内制造水平和产业配套能力。

部长指出，2024年汽车生产创下历史新高，占机械制造业总产值的41.7%。全年共生产各类车辆超过17.1万辆，其中乘用车15.9万辆。

在阿拉木图启动了生产奇瑞（Chery）、哈弗（Haval）、长安（Changan）品牌的多品牌汽车工厂，在库斯塔奈投产了“Kia Qazaqstan”高科技工厂。这些项目的落地，为汽车零部件本地化生产注入动力。

2024年，阿拉木图工业区正式启用汽车零部件技术园区，生产车载多媒体系统及汽车座椅。位于萨兰的“Tengri Tyres”工厂已启动轮胎生产；科斯塔奈“KamLitKZ”工厂则投运现代化铸铁生产线。

此外，“Allur”公司已启动汽车零部件本地化中心建设。未来三年，还计划推进供暖与空调系统、制动系统、内饰与地板塑料件等汽车零部件本地化项目。

叶尔赛因·纳加斯帕耶夫强调，持续推进加工制造业升级和零部件本地化，有助于提升国内产业链配套能力和附加值水平，进一步增强工业体系的自主性与竞争力。

【编译：达娜】