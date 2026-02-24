哈萨克斯坦研究加快化工产业发展 推动经济持续增长

工业和建设部副部长沃勒扎斯·萨帕尔别阔夫在会上通报了重点企业生产预测及投资情况。2025年行业增长率达到9.8%，总产值为1.5万亿坚戈，较2024年的1.1万亿坚戈增长41%。化工产业在加工制造业中的占比由4.6%提升至5.2%。总体来看，过去五年行业保持稳定正增长态势。

根据企业预测，到2026年底，行业主要产品产量均有望实现增长，其中磷酸二铵增长3.8%，硝酸铵增长8.2%，黄磷增长6.7%，聚丙烯增长25.2%，硫酸增长20.1%，氰化钠增长70.5%，氧化铬增长0.6%，烧碱增长10.4%。

新生产设施的投运将进一步带动行业增长。今年，EuroChem新建硫酸厂投产后，可新增60万吨硫酸产能。下半年，江布尔州和突厥斯坦州将启动氰化钠二期项目，以及过氧化氢和过硫酸钠新生产线。

为维持行业增长势头，副部长指出必须解决系统性问题。鉴于工业硫需求上升，需要与能源部及国家石油天然气公司（KMG）合作，建立保障国内供应并形成具有竞争力价格的机制。

目前全国每年硫产量约400万吨，其中约10%（40万吨）用于国内消费。预计到2030年，部分企业需求可能达到200万吨，这为扩大生产规模提供了新的发展空间。

会议期间，哈萨克磷肥公司、哈萨克斯坦国家原子能公司、哈萨克氮肥公司以及Kaustik公司等企业代表就行业发展面临的实际问题进行了发言。

例如，哈萨克磷肥公司计划通过实施投资项目，到2029年将化肥产量提高一倍。目前正在塔拉兹建设年产80万吨硫酸厂，并计划在扎纳塔斯化工综合体新建两个年产80万吨车间。企业强调，扩大原料基础是实现增长的前提。

企业代表还指出，电价形成机制透明度不足——实际价格往往在一两个月后才能确定，增加了生产规划难度。此外，前驱体流通许可程序复杂，也对新项目投产形成制约。

会议最后，副总理责成有关部门就企业提出的具体问题加快研究解决，包括探讨实行昼夜分时电价机制，制定保障国内硫供应并形成具有竞争力价格优势的机制，加快完善托利加工相关修订方案，以及准备延长部分“国家待遇例外”条款的建议。

会议强调，通过系统性改革和协调机制优化，进一步巩固化工产业对经济增长的支撑作用。

【编译：达娜】