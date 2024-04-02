波兹姆巴耶夫督导库斯塔奈州防汛工作

具体来说，对进入紧急状态的阿曼格勒德和詹格勒德县，以及阿尔卡勒克市的汛情进行了了解。

哈纳特·波兹姆巴耶夫同库斯塔奈州州长 库马尔·阿克萨卡洛夫了解了阿曼格勒德县阿曼格勒德村遭洪水淹没的房屋情况、通往州首府的道路状况，并访问了向民众提供援助的志愿者中心。该中心的组织者阿伊别克·塔纳巴耶夫表示，在陆续接收人道主义援助。三天内，运抵超过20吨的食品、衣物和卫生用品。

在詹格勒德县，副总理前往了发生洪水的村庄，并与居民们举行了会面。

对汛情严重地区进行空中勘察期间，阿尔卡勒克市市长通报了具体洪水情况。

波兹姆巴耶夫还与被疏散到临时安置区的克孜勒朱勒德兹村村民们举行了会面。

防汛抗洪措施协调与汛期应对地区指挥部位于阿尔卡勒克市，该州所有地区在开展应对汛情相关工作。

库斯塔奈州南部的 75 个私人房屋被淹没。相关部门正在对13条被淹的道路和7条受损道路进行抢修和清理（1座桥梁、6条道路）。 12个定居点的交通被阻断，有1200人被疏散，其中包括408名儿童。

对库斯塔奈州进行的视察框架下，波兹姆巴耶夫同多名城市和县城，以及该州相关部门工作人员举行了会谈，并下达了继续开展紧急救援工作、为获救人员提供一切必要物品、评估损失情况、恢复受损房屋和基础设施等具体工作指示。

【编译：阿依波塔】