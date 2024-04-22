防汛救灾工作：已有2.3万名被疏散人员平安回家

在受洪灾影响的地区，如阿特劳州、阿克托别州、阿克莫拉州、西哈州、库斯塔奈州和北哈州，民防部门、志愿者以及相关机构正紧密配合，全力展开抗洪救援工作，以给受灾群众提供必要的援助。

西哈州民防部门持续监测扎伊赫河（乌拉尔河）水位，每隔4小时发布一次预警信息，同时从全国各地调集增援力量和物资，并将其分配到各个防洪点。

在过去的24小时内，乌拉尔市斯捷诺维克花园社区成功救出了4人，61人被疏散。之前，其余居民已提前撤离。目前，有1497人安置在临时避难所，其余则暂时借宿在亲友家中。当局正在逐户排查小区房屋，以确保没有人员滞留。

截至目前，已有23,085名居民返回家中，但仍有8,872人留在临时安置点，其中包括3,852名儿童。

已排干4,554栋民房和2,767个庭院的积水，抽排雪水总量超过1140万立方米。同时，阿克莫拉州、阿克托别州和北哈州仍有5,842座房屋和1,061个庭院被淹，抽排积水工作正在紧张进行中。

目前，仍有32处道路被洪水淹没，56处道路受损，其中包括9座桥梁和45处路面。另外，32个村庄交通中断，当局已为这些村庄送去了必要的食品和药品。

防洪热线截至目前共接到2132个求助电话。

共有33,852人、4973台技术设备、874台抽水设施、389艘船只和14架空载工具参与了防洪救援工作。

【编译：阿遥】