挪威、西班牙、爱尔兰宣布承认巴勒斯坦国

斯特勒在当天举行的新闻发布会上表示，挪威承认巴勒斯坦国的决定将于5月28日生效。这一决定已通知巴勒斯坦和以色列当局。与此同时，挪威也将支持给予巴勒斯坦联合国正式会员国地位。

挪威外交大臣艾德当天表示，挪威致力于推动巴以和平进程，希望承认巴勒斯坦国的决定能够鼓励巴以双方重启和平谈判。艾德说，目前最紧迫的是在加沙地带尽快实现停火，确保足够的人道主义援助到达加沙人民手中，并妥善解决被扣押人员问题。

同一天，桑切斯在西班牙议会宣布，西班牙承认巴勒斯坦国。该决定将于5月28日生效。桑切斯说，西班牙作出这一决定只为“和平与正义”，并强调解决巴以冲突的关键是双方展开对话。他表示，以色列正在“摧毁加沙”，“以饥饿和恐怖惩罚巴勒斯坦人”，这样的举动只会延续仇恨，“我们不能允许这样的情况发生”。

哈里斯当天在都柏林举行的记者会上说，这一天对巴勒斯坦和爱尔兰来说都是“历史性和重要的一天”。哈里斯还在社交媒体发文说，这是一项明确支持“两国方案”的决定，是以色列、巴勒斯坦及其人民实现和平与安全的唯一可靠途径，承认巴勒斯坦国将有助于中东的和平与和解。爱尔兰承认巴勒斯坦国的决定也将于5月28日生效。

多年以来，巴勒斯坦建国进程受阻，但巴勒斯坦作为一个国家已得到广泛承认。1988年，巴勒斯坦解放组织宣布巴勒斯坦建国，并先后得到130多个国家承认。