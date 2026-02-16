托卡耶夫表彰阿联酋国际特警锦标赛凯旋代表队

国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向各队队员表示热烈祝贺。他指出，参赛队员以过硬实力向世界展示了哈萨克军警的精神风貌，显著提升了国家的国际声誉。

—你们在激烈竞争中捍卫了国家荣誉，脱颖而出。正因如此，国旗在赛场高高升起，国家声望得到彰显。全国人民为你们感到自豪。迪拜举办的这项赛事汇聚了来自48个国家的100多支精锐队伍，是具有重要国际影响力的专业比赛。毫不夸张地说，这是一场异常艰苦的较量：参赛队伍需在五天内完成多项高强度、复杂战术任务。我们的战士全力以赴，圆满完成既定目标，展现出最高水准的专业素养，-托卡耶夫总统指出。

托卡耶夫强调，各国均派出最精锐力量参赛，在强手如林的竞争中夺得“优中之优”的桂冠殊为不易。

—这绝非偶然的成功。每一项成绩都凝聚着顽强意志与艰苦训练，每一场胜利都是系统化专业培养和精湛技能的体现。众所周知，去年哈萨克斯坦代表队在这一权威赛事中获得两枚银牌，今年我们延续了胜利势头。此次，“哈萨克斯坦C队”表现卓越，荣获团体总冠军。这一成绩具有里程碑意义，必将载入赛事史册。“哈萨克斯坦A队”同样斩获第二名，这是令人振奋的成果，-托卡耶夫总统表示。

国家元首还特别赞扬了“托米里斯”女子代表队取得的佳绩。

—我们的姑娘们展现出高水平竞技状态和精湛技艺，在女子组别中名列前茅。哈萨克斯坦参赛的五支队伍全部跻身全球前20名，这正是建设性爱国主义的生动体现。世界见证了我国青年一代的实力与风采。你们以出色的战术素养、坚强意志和默契协作，向国际社会证明哈萨克民族勇敢、坚韧、积极进取。我向全体队员表示诚挚感谢，并向教练员、训练人员、指挥官及所有专家致以崇高敬意，-托卡耶夫说道。

国家元首指出，特警队员和军人应始终成为纪律严明、专业过硬的典范，时刻准备果断行动，坚决维护国家利益。

—当前复杂多变的地缘政治形势要求我们不断完善国家安全保障体系。国家高度重视强力部门的系统性现代化建设和技术装备升级。你们在赛场上的成功，正是国家持续加强军队建设、保持高昂士气和优良体能素质的成果。我坚信，只要忠于誓言、服务祖国，哈萨克斯坦的国防能力必将不断增强，-托卡耶夫表示。

同时，国家元首强调，国家正处于大规模改革的关键阶段，并指出将于3月15日举行宪法修正案全民公投。

—这是一项直接关系国家未来发展的重要抉择。宪法草案确立了进一步巩固国家主权和地位的原则与法律价值，明确将国家领土完整、主权与独立，以及人的生命、权利和自由确立为最高价值。草案系统阐释了负责任、建设性的爱国主义理念，“公正的哈萨克斯坦”理念和“法律与秩序”原则得到充分体现。将这些理念付诸实践，是全体公民的共同责任。新的宪法应为国家持续发展与繁荣奠定坚实基础，而强力部门和特种部队必须成为国家独立与社会团结的坚强支柱。我们的目标只有一个——把一个强大、现代化的国家交给下一代。作为一个整体，我们必将完成这一历史使命。保家卫国是崇高职责，只有真正的爱国者和忠诚公民才会选择这条道路。我相信，你们今后将继续以卓越表现服务国家利益，-托卡耶夫总统强调。

根据国家元首令，一批在2026年阿联酋国际特警锦标赛中取得优异成绩的军官和军人被授予二级“勇气（Aibyn）”勋章、“军事英勇”奖章以及哈萨克斯坦共和国总统感谢信。

表彰仪式上，参赛队员努尔苏丹·萨帕若夫、达里娜·比勒德诺娃、马克西姆·布赫梅托夫和纳塔利娅·梅斯托耶娃分别发言。

