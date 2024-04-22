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统计显示：国内电影市场回暖 观影人数大幅增长
（哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局最新数据显示，目前，哈萨克斯坦拥有3924座公共图书馆、3069个文化娱乐机构、275座博物馆、230个游乐园及休闲广场、113家电影院、74家剧院、43个演出会组织、11个动物园和3个马戏团。
各类文化机构积极开展活动，丰富了民众的精神文化生活。与2022年相比，各类演出观众人数增长了23.3%，电影院观众人数增长了23.2%，马戏表演观众人数增长了11.9%，剧院观众人数增长了10.2%，动物园参观人数增长了3.9%。
文化活动数量也稳步提升。2023年，各类演出场次增长了8.8%，博物馆展览和导览活动场次增长了7.4%，剧院演出场次增长了7.4%，游乐园和文化娱乐机构举办的活动场次分别增长了5.1%和4.8%。
2023年，全国剧院举办了16.5万场文化活动，游乐园和文化娱乐机构举办了7.1万场文化活动，音乐会组织举办了6.4万场文化活动。这标志着自2019年以来，国内文化活动参与人数首次恢复到疫情前水平。
电影市场也在快速回暖。2023年，阿拉木图市电影院观影人数最多，达711.16万人次。其次是阿斯塔纳（434.67万人次）和奇姆肯特（172.14万人次）。
此外，博物馆参观热情也持续高涨。2023年，突厥斯坦州（128万人次）和阿斯塔纳市（89万人次）的博物馆参观人数最多。
【编译：阿遥】