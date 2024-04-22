统计显示：国内电影市场回暖 观影人数大幅增长

各类文化机构积极开展活动，丰富了民众的精神文化生活。与2022年相比，各类演出观众人数增长了23.3%，电影院观众人数增长了23.2%，马戏表演观众人数增长了11.9%，剧院观众人数增长了10.2%，动物园参观人数增长了3.9%。

文化活动数量也稳步提升。2023年，各类演出场次增长了8.8%，博物馆展览和导览活动场次增长了7.4%，剧院演出场次增长了7.4%，游乐园和文化娱乐机构举办的活动场次分别增长了5.1%和4.8%。

2023年，全国剧院举办了16.5万场文化活动，游乐园和文化娱乐机构举办了7.1万场文化活动，音乐会组织举办了6.4万场文化活动。这标志着自2019年以来，国内文化活动参与人数首次恢复到疫情前水平。

电影市场也在快速回暖。2023年，阿拉木图市电影院观影人数最多，达711.16万人次。其次是阿斯塔纳（434.67万人次）和奇姆肯特（172.14万人次）。

此外，博物馆参观热情也持续高涨。2023年，突厥斯坦州（128万人次）和阿斯塔纳市（89万人次）的博物馆参观人数最多。

【编译：阿遥】