国内旅游持续升温 我国休闲消费价格明显上涨

分析指出，过去十年间，我国境内出游人数增长约三倍，反映出民众旅游意愿不断增强，休闲消费观念正发生转变。

不过，相关数据主要基于住宿接待单位统计，尚未完全反映实际旅游规模。大量游客在出行过程中选择探亲访友、租住民宿或进行短途出游，因此实际国内旅游人次可能明显高于官方统计数据。

与此同时，随着国内旅游需求持续上升，价格问题逐渐成为行业关注焦点。数据显示，2026年3月，我国“休闲与文化”类消费价格同比上涨13.2%，高于整体通胀水平及服务业平均涨幅。

从更长周期来看，自2020年12月以来，该领域价格累计上涨88.3%，同样高于服务业整体水平。

从细分领域来看，各类服务价格涨幅不一。2026年3月，游泳池服务价格上涨15.8%，电影院上涨17.5%，剧院涨幅达41.1%，而酒店服务价格上涨9.5%，低于总体通胀水平。这表明休闲与旅游行业内部价格走势存在明显差异。

此前，旅游和体育部数据显示，2025年我国旅游业固定资产投资接近1.3万亿坚戈，同比增长32.3%，显示出行业发展潜力持续释放。

【编译：木合塔尔·木拉提】