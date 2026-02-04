美国沃尔玛超市市值突破1万亿美元

路透社数据显示，过去十年，沃尔玛股价飙升468%。报道分析，这主要归功于沃尔玛同时吸引高收入和低收入消费者的战略。在美国，每4美元的杂货消费中，就有1美元流向沃尔玛。

值得一提的是，沃尔玛十分重视电商业务。过去5年间，其在线市场商品扩展至超5亿种，推出1小时送达服务，创建与亚马逊Prime竞争的Walmart+会员计划，并打造价值40亿美元的广告业务。截至2025年10月31日的3个月内，受在线订单和广告业务推动，其美国电商业务销售额增长28%。

更为关键的是，沃尔玛抢占先机大力投资人工智能(AI)，投入数十亿美元用于供应链自动化，以提升生鲜品质、加快配送速度，并优化库存预测和搜索功能。伦敦证券交易所估算，该公司已连续15个季度超出美国同店销售预期。投资者对其AI布局的乐观情绪进一步推高股价。

美国谷歌公司上月说，将与沃尔玛等大型零售商合作，扩展其“双子座”AI模型的购物功能。去年10月，开放人工智能研究中心(OpenAI)与沃尔玛宣布类似合作，称将允许ChatGPT用户通过“即时结账”功能购买沃尔玛网站上除生鲜外的大部分商品。

去年年底，沃尔玛决定将股票从纽约证券交易所转至科技股占比较高的纳斯达克，以强化其向数字化企业转型的定位。沃尔玛新任首席执行官约翰·弗纳一直是公司AI投资的坚定支持者。