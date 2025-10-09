超过12万名哈萨克斯坦公民在海外工作 主要集中在俄罗斯和韩国

根据外交部数据，约有12.6万人在境外工作，其中10.2万人 在俄罗斯联邦；1.5万人在韩国；约2000人在英国及欧盟国家。

叶尔塔耶夫在参议院回答记者提问时指出，政府正积极扩大与其他国家的劳务合作，计划与欧洲多国及韩国签署官方就业协定，以确保哈萨克斯坦公民在海外的劳动权益受到保护。

副部长强调，目前哈萨克斯坦已与部分国家签署劳务合作文件，但与多数欧洲国家仍处于磋商阶段。

“我们正在制定移民政策新方案，文件中明确列出了哈萨克斯坦公民常去工作的主要国家，并提出将通过双边协议确保他们的合法就业与社会保障。”——叶尔塔耶夫表示。

他当天还表示，政府正采取系统性措施，确保全国劳动者获得体面薪酬，并计划到2030年使工资水平达到国际劳工组织（МОТ）推荐标准。

值得一提的是，在9日举行的参议院（议会上院）全体会议上，议员们批准了《关于批准〈哈萨克斯坦共和国政府与卡塔尔国政府关于在卡塔尔就业的哈萨克斯坦公民工作安排的协议〉的法律草案》。该协议旨在保障赴卡塔尔就业的哈萨克斯坦公民的合法权利和社会保障。

【编译：达娜】