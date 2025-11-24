国际货币基金组织：哈萨克斯坦2025年通胀率或接近13%

国际货币基金组织在评估中指出，2025年哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增速预计将略高于6%，高于前一年的5%。这一增长主要得益于石油产量增加以及国内需求旺盛。

不过，报告同时强调，经济增长已超过潜在水平，导致经济过热，对整体通胀形成持续压力。国际货币基金组织预测，到今年年底，通胀率可能接近13%。

此外，国际货币基金组织指出，哈萨克斯坦当前的财政政策仍偏宽松，其原因包括从国家基金大规模提取转移资金，且非石油预算赤字规模已超过GDP的8%。

在货币政策方面，国际货币基金组织建议继续保持紧缩取向，以遏制通胀压力。

国际货币基金组织认可哈萨克斯坦央行近期上调基准利率及逐步提高最低准备金要求的举措，同时呼吁央行在通胀未回落到既定区间前，应继续维持严格的货币政策，若后续通胀进一步加速，基准利率仍需继续上调。

【编译：达娜】