乌兹别克斯坦国际储备首次突破500亿美元

报告显示，8月份储备中的货币部分减少4900万美元，而黄金部分则大幅增长13.8亿美元，达到400亿美元。储备中的黄金实物量也从1170万金衡盎司增至1180万金衡盎司。

得益于全球市场金价的上涨，乌兹别克斯坦的黄金和外汇储备自年初以来显著增长。9月1日录得的500.87亿美元储备规模标志着该国经济的重要里程碑。此外，中央银行持有的有价证券价值在过去一个月略有上升，达到11.6亿美元。

今年以来，全球金价的快速上涨与地缘政治紧张局势及美国联邦储备系统的货币政策密切相关。2月至5月，金价因上述因素大幅攀升。尽管7月出现短期回落，但8月至9月金价逐步回升，期间涨幅达3.4%。专家分析认为，这一趋势与季节性需求（尤其是亚洲市场秋季婚礼季）以及全球经济不确定性有关。9月5日，国际金价首次突破每盎司3570美元，创下历史新高。

值得一提的是，乌兹别克斯坦的黄金和外汇储备在7月已增至487.4亿美元。持续增长的储备规模显示出该国在全球经济波动背景下稳健的金融实力。

【编译：木合塔尔·木拉提】