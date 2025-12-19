超过95%的哈萨克斯坦人认为民族关系稳定

据哈萨克斯坦文化和信息部称，如今哈萨克斯坦有100多个民族的代表和平共处，他们团结一致，致力于建设一个基于机会平等和可持续发展的公正哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦民族和睦大会成立30周年的盛大庆祝活动再次证明了国家政策的正确方向。周年庆典期间举办了超过1万场具有社会意义的活动，超过300万人参与其中。

今年不仅因重大事件而令人难忘，也因诸多善举而载入史册。例如，哈萨克斯坦民族和睦大会下属的“Zhomart Zhan”中心捐助者向3.5万名哈萨克斯坦民众提供了总计3.05亿坚戈的援助。

已建立起一套有效的国家政策实施体系，旨在加强民族和谐，涵盖从中央到地方议会的所有机构。为了分析各族群关系现状并提出具体建议，相关部门正在各地区定期开展调研并组织实地考察。

如今，超过1000个民族文化协会和4000个公共机构联合在哈萨克斯坦民族和睦大会的框架下运作，超过5万人参与其中。2025年，阿拉木图州、江布尔州、杰特苏州和突厥斯坦州首次设立了民族和睦大会代表处。

目前，全国各地共有32个友谊之家正在运营。2025年，克孜勒奥尔达州、阿特劳州和阿拜州的新友谊之家开始建设。

【编译：小穆】