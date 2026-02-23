国防部长会见第三批赴戈兰高地维和分队 强调荣誉与责任

分队指挥官伊利亚斯·阿勒玛托夫就部队执行既定任务的准备情况作了汇报。

—分队各项训练均严格按照国际标准组织实施，全体人员已经整装待发，随时准备奔赴任务区，-他说。

在对官兵发表讲话时，霍萨诺夫强调了此次维和任务的重要意义。

Фото: Қорғаныс министрлігі

—参与联合国维和行动既是一项崇高荣誉，也意味着重大责任。哈萨克斯坦维和分队已赢得国家领导层以及联合国任务区司令部的高度信任与尊重。我相信，你们一定能够不负重托，在国际舞台上展现我国军人的良好形象，-他强调。

霍萨诺夫还特别肯定了哈萨克斯坦维和人员在维护责任区稳定与安全方面所作出的积极贡献。

Фото: Қорғаныс министрлігі

同日，哈萨克斯坦地理信息系统中心执行董事努尔肯·叶尔詹诺夫向霍萨诺夫介绍了“国防科技”虚拟办公室的运行情况。该平台是服务于国防领域的综合性创新枢纽，致力于遴选和培育具有发展前景的国防科研成果，业务覆盖从创意构想到原型设计、再到试点项目落地的全过程。同时，办公室还承担着协调国防部直属机构、科研机构及初创企业生态之间协作互动的职责。

【编译：阿遥】