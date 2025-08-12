国防部公布三名直升机坠机事故遇难飞行员身份

国防部透露，8月10日，搜救人员在现场找到机组指挥官努尔吉格特·海拉特吾勒·乌孙巴耶夫少校的遗体。乌孙巴耶夫生前担任陆军航空兵中队副队长，是一级飞行员，拥有丰富的EC-145直升机飞行经验，累计飞行时间达930小时。

8月11日，搜救队又找到航空中队机务士官巴赫提亚尔·萨尼奥拉吾勒·叶尔吉格托夫大尉的遗体。叶尔吉格托夫同样是一名一级飞行员，累计驾驶EC-145直升机飞行300小时。

8月12日，机组指挥官助理阿曼·努尔兰吾勒·阿曼格勒德大尉的遗体被找到。他是一名经验丰富的飞行员，曾多次在复杂气象条件下执行训练任务，并参加过多次不同规模的演习和实战行动。在EC-145直升机上的累计飞行时间为295小时。

三名遇难飞行员均毕业于哈萨克斯坦防空部队军事学院。

国防部表示，水域及周边地区的搜寻工作仍在继续。目前，相关人员正对直升机残骸进行定位和打捞，以查明事故原因。

此前报道，7月25日，哈萨克斯坦国防部一架EC-145直升机在阿拉木图州执行例行飞行任务时从雷达上消失。次日，在阿拉木图州索尔布拉克湖水域发现可能与失事直升机有关的油污痕迹。

【编译：阿遥】