联合国秘书长谴责几内亚比绍政变 敦促恢复宪法秩序

联合国秘书长古特雷斯周四晚些时候通过发言人在一份声明中对该国持续动荡的局势深表关切。他对军方势力发动的政变及任何破坏宪法秩序的企图予以强烈谴责。

他强调，此举全然无视在11月23日大选中和平行使投票权的人民意愿，是对民主原则的不可接受的破坏。

恢复宪法秩序

古特雷斯呼吁立即无条件恢复宪法秩序，并要求释放所有被拘留官员，包括选举机构人员、反对派领袖及其他政治人物。

他敦促各方保持克制，维护法治，通过和平、包容的对话与法律途径来解决争端。

据媒体报道，在官方正式公布选举结果前，士兵们迅速夺取政权推翻文官政府，并任命高级军官奥尔塔·因塔阿为过渡总统。有报道说，被罢免的总统乌马罗·西索科·恩巴洛已抵达塞内加尔。同时还有报道说，恩巴洛自导自演了此次“政变”，目的是阻止反对派领导人上台，通过扶植因塔阿上台，继续暗中操控几内亚比绍的政局。

此次政变是西非和中非地区最新发生的军事接管事件，凸显出该地区持续存在的动荡局势。

地区反应

古特雷斯重申，联合国将全力支持西非国家经济共同体、非洲联盟及西非国家长者论坛为捍卫民主、促进稳定所作的努力，并协助几内亚比绍顺利完成选举进程，使其尽快回归民主轨道。

非洲联盟也对几内亚比绍的政变事件予以强烈谴责。非盟委员会主席优素福重申，非盟对违宪的政府更迭持“零容忍”立场。他呼吁立即无条件释放所有被拘留官员，并强调全国选举委员会是唯一有权公布选举结果的合法机构。

西非国家经济共同体同样谴责了此次军方夺权行为。在周四举行地区领导人紧急峰会后，该组织宣布暂停几内亚比绍在其所有决策机构中的成员资格。