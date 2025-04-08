阿斯塔纳国际花卉园艺展盛大开幕 吸引全球200余家企业参展

据悉，该展会已成功举办12届，逐步发展为中亚地区最具影响力的专业园艺展之一。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

今年的展会吸引了来自荷兰、法国、瑞士、肯尼亚、韩国、日本、比利时、意大利、乌兹别克斯坦、波兰和厄瓜多尔等20个国家的200多家企业参展，展品涵盖花卉、园艺设备、绿色技术等多个领域。

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主办方介绍，继去年以温室为主题的展览获得热烈反响后，今年展会在此基础上进一步拓展内容，重点展示温室自动化、气候调控以及数字化技术在调节光照和湿度方面的最新解决方案，彰显园艺科技的前沿趋势。

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值得一提的是，今年有超过40家参展企业来自“郁金香之国”荷兰。

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展会期间，荷兰企业不仅将展示花卉种植与城市绿化的创新技术，还将举办多场专业活动，包括郁金香种植研讨会、温室产业论坛，以及探讨哈萨克斯坦本土花艺发展潜力的专题会议等共计25场交流活动。

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此外，多家全球领先的花卉出口企业将在展会现场开设大师班，与业界人士分享经验、交流技艺。

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展会开放时间为4月8日和9日每天9:00至18:00，4月10日为9:30至15:30。

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据此前报道，荷兰驻哈萨克斯坦大使尼科·斯赫默尔斯在阿斯塔纳国际花卉园艺展览会开幕式前接受哈通社采访，就两国在农业和工业领域的合作前景发表看法。

【编译：阿遥】